"Какого черта здесь делает Илон?": Трамп отменил секретное совещание Пентагона по Китаю из-за Маска

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Трамп отменил секретное совещание Пентагона о Китае из-за того, что информация дошла до Маска, передает NUR.KZ.

Как сообщает издание, министр обороны Пит Хегсет отстранил от должности двух высокопоставленных чиновников Пентагона в рамках расследования того, кто раскрыл Илону маску информацию о запланированном секретном совещании по Китаю.

Кроме того, как рассказали изданию источники, отменить совещание решил не Хегсет, а сам Трамп. Он якобы не хотел, чтобы в заседании участвовал Илон Маск.

"Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он не поедет", — цитирует Трампа источник издания.

В материале отмечается, что Маск раздражал нескольких чиновников администрации своим постоянным присутствием в Белом доме, бессистемными постами в социальных сетях и резкой политикой в ​​Департаменте эффективности государственного управления. Однако его участие в секретном заседании вызвало раздражение даже у Трампа.

"Президент по-прежнему очень любит Илона, но есть некоторые красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и у него там хорошие отношения, и его участие в совещании было бы просто неправильным", - заявил источник издания.

Отмечается, что Трамп ранее уже уверял, что не допустит конфликта интересов с Маском во время своего президентства, но критики сомневаются в его искренности.

Напомним, ранее стало известно, что миллиардер Илон Маск и главный торговый советник Трампа Питер Наварро повздорили из-за расхождений во мнении относительно введения пошлин. Маск выступал против введения высоких тарифов на импорт из Европы, а Наварро заявил, что "Маск заботится только о своих интересах".

Позже Маск публично назвал Наварро идиотом.

До этого СМИ писали, что Маск разругался с госсекретарем США Марко Рубио из-за политики по сокращению федерально рабочей силы. Маск якобы заявил, что Рубио "никого не уволил", на что глава Госдепартамента предложил Маску принять уволенных сотрудников Госдепа обратно на работу, чтобы затем "устроить шоу с увольнением".

К слову, на прошлой неделе Трамп на заседании кабмина похвалил Илона Маска за работу Департамента государственной эффективности и Tesla.

"Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень, этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужна его машина [Tesla], хотя я купил одну", — сказал Трамп.