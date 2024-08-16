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"Казахстан не будет слепо следовать санкциям": Жумангарин дал интервью Bloomberg

Опубликовано:

Серик Жумангарин
Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин дал интервью Bloomberg, передает NUR.KZ.

Как сообщает зарубежное издание, Казахстан проводит новую линию в применении санкций против России, обещая поставить собственные экономические интересы на первое место, а также углубляет торговые связи со странами от Ирана до Китая.

По словам зампремьер-министра Серика Жумангарина, который дал интервью изданию, Казахстан "не будет слепо следовать санкциям", если они коснутся отечественных компаний, которые являются основными работодателями в регионах.

"Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю", - заявил он в интервью изданию.

Проблему, как пишет издание, усугубляет тот факт, что соседние экономики России и Ирана становятся наиболее санкционированными в мире, а Казахстан находится под пристальным вниманием Запада из-за содействия поставкам ограниченных товаров.

По словам Жумангарина, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые имеют двойное военное и гражданское применение, поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах СНГ.

Вместе с тем Серик Жумангарин, как пишет издание, ясно дал понять, что страна все равно продолжит соблюдать правила, поскольку "не выдержит" санкций.

Как пишет Bloomberg, Казахстан входит в число стран, которые играют центральную роль в усилиях США и их союзников по изоляции экономики России. Казахстан и Россия являются членами таможенного союза и имеют вторую по протяженности границу в мире после границы США и Канады, а трубопровод, связанный с российским портом Новороссийск, транспортирует около 80% экспортируемой казахской нефти.

Жумангарин пояснил, что некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, вместо этого непропорционально навредили Казахстану. Западные правительства тем временем мало что сделали для того, чтобы компенсировать издержки, отметил он. В пример приводится Eurasian Resources Group, 40% которой принадлежит Казахстану, и которая терпит убытки.

"При отсутствии ограничений прибыль оставалась бы в Казахстане", - цитирует Жумангарина издание. Вместо этого теперь она "достается тем, против кого вы ввели санкции".

По словам Жумангарина, отрезанный от доступа к океану, Казахстан стремится создать более устойчивые торговые пути, исследуя маршрут на юг через Каспийское море в Иран. Однако трудность заключается в том, что многие из существующих ограничений охватывают товары двойного назначения для оборонной и энергетической промышленности.

Сообщается, что правительство Казахстана обратилось к Западу с просьбой об уступках, которые позволили бы стране продавать товары в Иран или использовать страну для транзита. Но и это пока безрезультатно.

"Каждый раз мы вынуждены торговаться, - сказал Жумангарин. - Но как страна мы должны как-то жить".

Как следует из справочной информации, ЕС ввел санкции против России после начала войны в Украине 24 февраля 2022 года, а также в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что они дополняют меры, введенные против России с 2014 года в связи с аннексией Крыма и невыполнением Минских соглашений. Ограничения включают в себя индивидуальные, экономические санкции и визовые меры. К слову, первый пакет был введен 23 февраля 2022 года.

Казахстан и антироссийские санкции

Напомним, в феврале 2022 года президент России объявил о начале военной операции в России на территории Украины. В ответ на это страны ЕС и другие государства начали вводить санкции против РФ. Новые пакеты санкций вводятся и обсуждаются по сей день.

В свою очередь, в апреле 2022 года бывший глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется.

"Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана. Во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", – сказал экс-министр.

В сентябре США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

Между тем еще в августе экономистов насторожил рост товарооборота между Россией и Казахстаном: за последние полгода он достиг почти 3,5 млрд долларов. Эксперты тогда отметили, что для Казахстана это опасно наложением вторичных санкций.

Также в конце февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Астану высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

В марте того же года официальный представитель МИД РК прокомментировал информацию о якобы предложениях британских парламентариев ввести против Казахстана санкции. А в апреле в правительстве обсудили влияние санкций на логистику и торговлю в Казахстане.

В мае 2023 года сообщалось, что страны ЕС обсуждают новый санкционный механизм в отношении третьих стран, которые, по их мнению, делают недостаточно, чтобы помешать России обойти ранее наложенные ограничения.

Позже стало известно, что две казахстанские компании попали под санкции Украины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2149749-kazahstan-ne-budet-slepo-sledovat-sankciyam-zhumangarin-dal-intervyu-bloomberg/

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