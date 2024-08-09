Какие документы подписали лидеры стран Центральной Азии в ходе встречи

Ряд важных документов был подписан лидерами стран Центральной Азии и членами делегаций в ходе встречи в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По итогам VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президентами подписаны следующие документы:

Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии; Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия – 2040"; Решение VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии "О награждении Президента Республики Узбекистан Мирзиеева Шавката Миромоновича Почетным Знаком Глав государств Центральной Азии".

Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы; План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.

В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии членами официальных делегаций подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии; Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии; Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.

Мы также писали, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня прилетел в Астану. Лидеры Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана прилетели в Астану вчера.

А до этого в столицу прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов.

Также вчера вечером главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили гала-концерт "Вечер дружбы" в "Астана опера". ️

А сегодня в Астане состоятся первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония" и шестая Консультативная встреча глав государств ЦА. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обратился к главам стран Центральной Азии.

Стоит отметить, что ожидался приезд премьер-министра Японии Фумио Кишиды, однако его визит отменился.