Фото с ужина Токаева с другими президентами в Астане показали в Акорде
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Пресс-служба Акорды опубликовала снимки со вчерашнего ужина президента Касым-Жомарта Токаева вместе с главами других государств Центральной Азии и Азербайджана, передает NUR.KZ.
Telegram-канал Борт №1 опубликовал фото президента Касым-Жомарта Токаева в компании прибывших вчера в Астану глав государств, которые направляются на ужин.
"Астана. Главы государств Центральной Азии и Азербайджана собрались за ужином", - говорится в описании.
На снимке, помимо нашего президента, запечатлены президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
На других фото показано здание, в котором ужинали главы государств, а также сами лидеры стран за столом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146650-foto-s-uzhina-tokaeva-s-drugimi-prezidentami-v-astane-pokazali-v-akorde/