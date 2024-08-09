Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Фото с ужина Токаева с другими президентами в Астане показали в Акорде

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и президенты других стран
Президенты стран ЦА и Азербайджана. Фото: t.me/bort_01

Пресс-служба Акорды опубликовала снимки со вчерашнего ужина президента Касым-Жомарта Токаева вместе с главами других государств Центральной Азии и Азербайджана, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Борт №1 опубликовал фото президента Касым-Жомарта Токаева в компании прибывших вчера в Астану глав государств, которые направляются на ужин.

"Астана. Главы государств Центральной Азии и Азербайджана собрались за ужином", - говорится в описании.

На снимке, помимо нашего президента, запечатлены президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

На других фото показано здание, в котором ужинали главы государств, а также сами лидеры стран за столом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146650-foto-s-uzhina-tokaeva-s-drugimi-prezidentami-v-astane-pokazali-v-akorde/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie