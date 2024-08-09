Фото с ужина Токаева с другими президентами в Астане показали в Акорде

Пресс-служба Акорды опубликовала снимки со вчерашнего ужина президента Касым-Жомарта Токаева вместе с главами других государств Центральной Азии и Азербайджана, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Борт №1 опубликовал фото президента Касым-Жомарта Токаева в компании прибывших вчера в Астану глав государств, которые направляются на ужин.

"Астана. Главы государств Центральной Азии и Азербайджана собрались за ужином", - говорится в описании.

На снимке, помимо нашего президента, запечатлены президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

На других фото показано здание, в котором ужинали главы государств, а также сами лидеры стран за столом.