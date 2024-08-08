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Премьер-министр Японии посетит Казахстан на этой неделе

Опубликовано:

Фумио Кишида
Фумио Кишида. Фото: Kyodo News via Getty Images

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 9-10 августа Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

9 августа в Астане состоится первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония".

️На 10 августа запланированы двусторонние переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Японии Фумио Кишиды.

Отметим, ранее в пресс-службе Акорды анонсировали, что 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

А вчера, 8 августа, Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Ранее сообщалось, что визит главы Узбекистана запланирован на 7-8 августа.

В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146087-premer-ministr-yaponii-posetit-kazahstan-na-etoy-nedele/

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