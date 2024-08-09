Президенты четырех стран Центральной Азии прибыли в Акорду (фото)

Президенты стран Центральной Азии прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

По информации Telegram-канала Акорды, президенты прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня прилетел в Астану. Лидеры Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана прилетели в Астану вчера.

До этого в столицу прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов. Также вчера вечером главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили гала-концерт "Вечер дружбы" в "Астана опера". ️

А сегодня в Астане состоятся первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония" и шестая Консультативная встреча глав государств ЦА. Ожидался приезд премьер-министра Японии Фумио Кишиды, однако его визит отменился.