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Президенты четырех стран Центральной Азии прибыли в Акорду (фото)

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Президенты стран Центральной Азии
Президенты стран Центральной Азии. Фото: Акорда

Президенты стран Центральной Азии прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

По информации Telegram-канала Акорды, президенты прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня прилетел в Астану. Лидеры Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана прилетели в Астану вчера.

До этого в столицу прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов. Также вчера вечером главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили гала-концерт "Вечер дружбы" в "Астана опера". ️

А сегодня в Астане состоятся первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония" и шестая Консультативная встреча глав государств ЦА. Ожидался приезд премьер-министра Японии Фумио Кишиды, однако его визит отменился.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2144436-prezidenty-stran-centralnoy-azii-pribyli-v-akordu-foto/

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