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Мешки с песком с прибрежных дамб похитили в Атырау

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Подозреваемых в похищении мешков в песком задержали в Атырау
Автомобиль возле дамбы. Фото: t.me/oper_shtab_atyrau/

В Атырау задержаны пятеро подозреваемых в краже мешков с песком с прибрежных дамб, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале штаба, вчера, 18 апреля, около девяти часов вечера на берегу реки Урал в Атырау были выявлены и задержаны подозреваемые в краже мешкотар с песком из подготовленных противопаводковых дамб.

"42, 32, 37, 38-летние мужчины и 34-летняя женщина погрузили мешки с песком в машину для ограждения своего жилого дома", - говорится в сообщении штаба.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту мелкого хищения.

Отметим, что по ст.187 УК РК мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до 20 суток. 

Ранее стало известно, что в Атырау жители частных домов, наиболее близко расположенных к реке, препятствуют строительным работам в связи со сносом дворов. Поэтому защитные дамбы решено возвести над дорогой перед жилыми домами. С таким решением местные жители полностью согласились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087576-meshki-s-peskom-s-pribrezhnyh-damb-pohitili-v-atyrau/

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