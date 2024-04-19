"Если затопит, будете головой отвечать": сельчане пригрозили акиму в Атырауской области (видео)

Обеспокоенные угрозой подтопления жители села Жанаталап недовольны действиями местного акима в борьбе с ожидаемым паводком и грозятся подать в суд. Глава сельского округа встретился с людьми, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, через село Жанаталап протекает канал Зарослый. Его берег сельчане укрепляли своими руками с помощью мешков с глиной.

Несмотря на усилия, ограждение все равно получилось низким. Жители села говорят, что им не хватает рабочих рук и техники. Кроме того, требуется укрепить основание старого моста через канал.

По словам местных жителей, несколько дней назад грузовики вывезли грунт с дамбы возле моста. После возражения сельчан, которые сами возводили эту дамбу, машины перестали брать грунт. Люди потребовали от местного акима вернуть увезенную землю, которой они укрепляли берег. Это требование так и не было выполнено.

Стоит отметить, что канал Зарослый берет начало с реки Урал и впадает в Каспийское море. По обе стороны канала расположены поселок Жанаталап и жилой массив одноименного канала.

Село относится к Атыраускому сельскому округу. Кроме него в составе округа, который находится в ведении городского акимата, села Кызылбалык и Курмангазы. В сельском округе проживает более 10 тыс. человек, более 5 тыс. человек проживает в Жанаталапе.

Мост, укрепить который потребовали жители Жанаталапа, соединяет три села сельского округа с городом и является единственным с ним сообщением. Сельчане обеспокоены: если прибудет большая вода и начнется эвакуация, их единственный путь будет только через мост, который, по их словам, изношен и имеет хлипкие опоры.

"Если мост смоет, мы не сможем выехать в город", - волнуются жители села.

Мост. Фото: azh.kz/

К местным жителям приехали аким Атырауского сельского округа Нурлан Калмырзин и депутат городского маслихата Утемис Жумагалиев.

Они рассказали, что вода, протекающая по каналу Зарослый, беспрепятственно впадает в море. Это стало возможным благодаря дноуглубительным работам, на которые выделялись бюджетные средства. По их информации, в 2022-2023 годах за 3 млрд тенге были произведены дноуглубительные работы на 29 км.

Акима спросили, почему он разрешил снести построенную вдоль канала дамбу. Глава сельского округа ответил, что это было сделано компанией подрядчика, который не успевал выполнить работы в другом районе, так как задействован в берегоукреплении города.

Также жители села обратились к акиму с просьбой предоставить технику (погрузчик) и оборудование, необходимое для укрепления берега канала.

"Я удивляюсь нашему акиму, я вам в лицо скажу: почему вы не общаетесь с местными жителями? Десять дней ждали акима. Вместо того, чтобы укреплять берег, несколько машин выкопали оттуда грунт. Я не знаю, кто это, но из города приехал один из депутатов. Я насчитала десять грузовиков. Нам только криками удалось остановить тракторы.

Потом приехал аким. Мы рассказали ему, что вода из Урала затопит этот канал первым, да и мост еле держится. Вода в канале прибывает. Аким обещал, что слабые места они поднимут и уплотнят, но ничего сделано не было. Почему аким не держит свое обещание? Он совсем забыл про нас?" - возмутилась местная жительница.

На это аким Нурлан Калмырзин заявил, что техники не хватает, вся она задействована на берегоукрепительных работах на других участках, но пообещал, что сможет ее предоставить после того, как работы там будут завершены.

"Со стороны канала нет угрозы подтопления", - заверил Нурлан Калмырзин.

На уточняющий вопрос, может ли он с уверенностью сказать, что опасности нет, аким ответил, что, по прогнозам, большая вода прибудет в Атырау 29 апреля, тем самым предполагая, что времени для принятия противопаводковых мер в селе еще достаточно.

Местные жители пытались объяснить акиму, что основание моста все же нужно как следует укрепить. Глава сельского округа сообщил, что мост прошел техническое обследование, и по техническим результатам он оценен как хороший. Однако опоры, поддерживающие мост, все же было рекомендовано закрепить.

По словам акима, на данный момент в восьми местах работа уже сделана - опоры укреплены железом толщиной около 1 см. Однако жители не уверены, что мост выдержит интенсивное движение массового транспортного потока в период эвакуации.

"Мост не смоет. Он простоял 60 лет, выдерживал паводки каждый год и все еще стоит. К тому же у нас есть заключение," - заверил аким и выразил уверенность, что мост не затопит.

"Это хорошо, если не затопит. А если затопит, будете головой отвечать. Мы подадим на вас в суд, если случится иначе, чем вы говорите", - заявила жительница села Жанаталап.

Напомним, ранее в Атырау задержали пятерых подозреваемых в краже мешков с песком с прибрежных дамб. По информации полиции, они погрузили мешкотару в машину для ограждения своего жилого дома.

Также сообщалось, что в Атырау жители частных домов, наиболее близко расположенных к реке, препятствуют строительным работам в связи со сносом дворов. Поэтому защитные дамбы решено возвести над дорогой перед жилыми домами. Такое решение устроило горожан.

А жителей села Аспа Кайыршахтинского сельского округа, которое находится вблизи реки Жайык, было решено переселить. Это коснется 86 человек, чьи дома уже подмывает находящаяся поблизости река.