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Эмир Катара поделился фотографиями Токаева и высказался о его визите

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Тамим бен Хамад Аль Тани и Касым-Жомарт Токаев
Тамим бен Хамад Аль Тани и Касым-Жомарт Токаев. Фото: twitter.com/tamimbinhamad

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани опубликовал в соцсети Х фотографии с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и высказался о его визите, передает NUR.KZ.

Глава Катара опубликовал две фотографии с казахстанским лидером.

"Мы довольны визитом президента Касым-Жомарта Токаева и нашими дискуссиями по развитию торгово-экономических отношений между Катаром и Казахстаном. Мы договорились о механизмах развития двустороннего сотрудничества между нашими двумя дружественными странами и надеемся на более плодотворное сотрудничество, установление устойчивого партнерства в соответствии с общими стремлениями и желаемыми амбициями", - подписал снимки Аль Тани.

Визит Токаева в Катар

Напомним, во вторник, 13 февраля, президент Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе его встретил шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Ранее визит главы Казахстана в Катар анонсировала пресс-служба Акорды.

Вчера Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri – там состоялась официальная церемония встречи. Пресс-служба президента опубликовала кадры этой церемонии.

Позже глава Казахстана провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Он предложил вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на новый уровень.

В ходе визита Касым-Жомарту Токаеву вручили меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани.

По итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани был подписан ряд документов.

Также глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята.

Позже Токаев выступил перед членами Консультативного совета Катара. В своем выступлении Токаев высказался об исключении "Талибана", из списка террористических организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2061048-emir-katara-podelilsya-fotografiyami-tokaeva-i-vyskazalsya-o-ego-vizite/

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