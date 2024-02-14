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Катарский холдинг хочет выкупить Tele2 и Altel: Токаев встретился с его владельцами

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами
Касым-Жомарт Токаев и владельцы катарского холдинга Power International Holding. Фото: akorda.kz

Глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята, об этом сообщается на сайте Акорды.

Собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что продуктивное партнерство стало движущей силой инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Катаром.

Сегодня в рамках государственного визита был подписан ряд значимых инвестиционных соглашений, в которых компания Power International Holding выступает в качестве основного участника.

Муатаз Аль-Хаят и Рамез Аль-Хаят проинформировали Президента о планах по строительству газоперерабатывающих заводов на Кашагане и электростанции на основе технологии парогазовых установок в Кызылординской области, а также о намерении принять участие в строительстве новой компрессорной станции, газопроводов Бейнеу – Бозой – Шымкент и Актобе – Костанай.

Глава государства подчеркнул, что эти проекты имеют особое значение, поскольку обеспечивают долгосрочную энергетическую безопасность нашей страны, а также поприветствовал планы Power International Holding по вхождению в телекоммуникационный сектор Казахстана.

Между тем, как сегодня сообщили в АО "Казахтелеком", Power International Holding намерена купить ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", которое владеет сотовым оператором Tele2/Altel, передает Kazinform.

"Крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана «Казахтелеком» намерен продать один из своих мобильных активов — ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" — ведущему конгломерату Ближнего Востока — катарскому Power International Holding. Соответствующее трехстороннее соглашение о принципах (АО "Самрук-Казына") сегодня стороны подписали в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в арабскую страну", — говорится в сообщении "Казахтелекома".

Как отметили в компании, разговоры о продаже одного из операторов, входящих в группу компаний "Казахтелеком", в Казахстане велись давно, однако никаких решений до этого момента не озвучивались.

"Мы недавно вступили в переговоры и, конечно, сегодняшнее соглашение только фиксирует наше с Power International Holding намерение о сделке, в перспективе необходимо будет обсудить и закрепить все условия и процедуру купли-продажи, поэтому пока рано говорить о конкретных цифрах, сумме сделки и тому подобном. Мы удовлетворены, что в качестве стратегического инвестора выступает такая авторитетная и стабильная компания, как PIH, к тому же ее очень хорошо знают в Казахстане, у холдинга в нашей стране немало проектов и все они достаточно успешные", — заявил глава правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2061029-tokaev-prinyal-vladeltsev-katarskogo-holdinga-power-international-holding/

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