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30 лет независимости Казахстана

Токаеву подарили меч основателя Катара

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву вручили меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани – высший государственный символ Катара. Его лично вручает эмир Катара монархам, принцам, а также главам государств за заслуги перед Государством Катар и всем человечеством", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента добавили, что первым зарубежным лидером, которому вручили этот меч, стал король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд. Позднее меч был вручен султану Омана Хайсаму бен Тареку и королю Испании Филиппу VI.

Отмечается, что символ является точной копией меча основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани (1827-1913). Ножны изготовлены из желтого золота (18 карат) и украшены с обеих сторон. Лезвие изготовлено из драгоценной нержавеющей стали, рукоять, выполненная из верблюжьей кости, инкрустирована агатом и турмалином.

Напомним, в начале недели стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе посетит с рабочим визитом Катар.

Вчера вечером глава государства прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе его встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота Почетного караула.

Сегодня, 14 февраля, Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri. Там же состоялась торжественная церемония их встречи.

Позже главы государств провели переговоры. Токаев предложил вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на новый уровень.

Также по итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани были подписаны ряд документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2060994-tokaevu-podarili-mech-osnovatelya-katara/

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