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30 лет независимости Казахстана

Токаев предложил вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на новый уровень

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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Глава нашего государства отметил, что с большим удовлетворением принял приглашение посетить Катар. Президент подчеркнул особую значимость своего первого государственного визита в эту страну.

"Катар является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Считаю, что наступило время для того, чтобы придать новый импульс нашим двусторонним отношениям. Предлагаю вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства. В ходе моего визита будут подписаны важные документы, которые придадут нашему сотрудничеству стратегический характер. Мы придаем большое значение нашим отношениям, так как Катар – особая для нас страна. Мы готовы приложить все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей. Выражаю благодарность за оказанное нам гостеприимство", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани с удовлетворением приветствовал визит президента Казахстана.

"Ваше превосходительство, г-н президент, я очень рад, что вы совершаете свой первый официальный визит в нашу страну. Убежден, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Мы также встречались в Астане. Сегодняшние переговоры позволят нам проконтролировать ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих переговоров, и наметить планы на будущее. В рамках нашего взаимодействия мы заинтересованы в реализации энергетических, торгово-экономических и инвестиционных проектов. Надеюсь, что встречи с представителями крупных компаний в ходе вашего визита обеспечат продвижение партнерства в этих областях", - сказал эмир.

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Фото: Акорда

Напомнив о государственном визите эмира в Астану, президент подчеркнул высокий уровень казахско-катарских отношений, сложившихся за последние 30 лет

️По словам главы нашего государства, между Казахстаном и Катаром налажен тесный политический диалог, расширяется экономическое партнерство, успешно развиваются культурные и гуманитарные связи. Подписанные за последние три года двусторонние соглашения служат прочной основой для дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах.

️Глава государства считает, что в ближайшей перспективе Катар войдет в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. Президент отметил готовность Казахстана увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму 250 миллионов долларов. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до 500 миллионов долларов.

️В ходе переговоров были обсуждены вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма. В частности, лидер Казахстана призвал Катар к совместным усилиям по развитию интермодальной транспортной сети, соединяющей Залив и Центральную Азию, для стимулирования экономической активности в регионе. В настоящее время наша страна входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки и планирует увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. Касым-Жомарт Токаев считает, что есть основания для расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

️Отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарных связей. Глава нашего государства предложил в 2025 году организовать Дни культуры Казахстана и Катара в столицах двух стран. Он выразил уверенность, что данные мероприятия сблизят наши народы и продемонстрируют богатство их культурного наследия.

️Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Визит Токаева в Катар

Вчера президент Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе его встретил шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ранее визит главы Казахстана в Катар анонсировала пресс-служба Акорды.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri – там состоялась официальная церемония встречи. Пресс-служба президента опубликовала кадры этой церемонии.

Напомним, что эмир Катара был в Астане в июне прошлого года. На июньской встрече в Акорде состоялись переговоры двух делегаций. Токаев заявлял, что Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции на общую сумму 250 миллионов долларов. Кроме того, для активизации деловых контактов важным представляется открытие прямого авиасообщения между двумя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2060982-tokaev-predlozhil-vyvesti-vzaimodeystvie-mezhdu-kazahstanom-i-katarom-na-novyy-uroven/

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