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Токаев прибыл с государственным визитом в Катар (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с государственным визитом в Государство Катар, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

В международном аэропорту «Хамад» в Дохе президента Казахстана встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота Почетного караула.

️После завершения церемонии главы государств коротко обменялись мнениями в зале почетных гостей аэропорта.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: Акорда

️Завтра, 14 февраля, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

️Президент также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет встречи с капитанами катарского бизнеса.

Отметим, ранее пресс-служба Акорды анонсировала, что 13 и 14 февраля президент Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Государство Катар.

Напомним, в начале июня прошлого года глава государства провел встречу с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и делегацией Катара.

Президент подчеркнул, что Катар является для Казахстана важным и надежным партнером на Ближнем Востоке, и выразил уверенность в том, что прошедшие переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

В октябре Касым-Жомарт Токаев поговорил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Лидеры выразили удовлетворенность состоянием двусторонних отношений.

А в конце января текущего года стало известно, что Минтруда и соцзащиты населения в рамках соглашения между Казахстаном и Катаром намерено урегулировать трудоустройство казахстанцев в этой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2060810-tokaev-pribyl-s-gosudarstvennym-vizitom-v-katar/

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