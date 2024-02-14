Токаев высказался об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

Касым-Жомарт Токаев выступил перед членами Консультативного Совета Катара, где, в частности, высказался об исключении Казахстаном "Талибана" из списка террористических организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Токаев отметил, что устойчивое развитие многогранного партнерства с Катаром напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане. Президент Казахстана назвал общей целью предотвращение гуманитарной и экономической деградации в этой стране.

"Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение "Талибан" из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество. Надеемся, что он также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского народа", – отметил глава государства.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Казахстан исключает "Талибан" из списка запрещенных организаций. Как тогда объяснили в МИД, Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации.

"В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", – пояснил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.