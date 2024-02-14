Какие документы подписали в Катаре во время визита Токаева

По итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани были подписаны ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, были подписаны следующие документы:

Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче;

Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам; Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о регулировании найма казахстанских работников в Государстве Катар; Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством коммуникаций и информационных технологий Государства Катар; Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством социального развития и семьи Государства Катар о сотрудничестве в области социальной защиты и развития; Первая исполнительная программа в сфере молодежи между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2024-2026 годы; Меморандум о взаимопонимании в содействии добропорядочности и прозрачности между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Управлением административного контроля и прозрачности Государства Катар; Соглашения о реализации проектов в сфере энергетики и газа между АО "Самрук-Казына", Министерством энергетики Республики Казахстан и Power International Holding; Соглашения по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган между АО "НК QazaqGaz" и UCC Holding.

Кроме того, в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева был подписан ряд других документов.

Напомним, в понедельник стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе посетит с рабочим визитом Катар.

Вчера вечером глава государства прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе президента Казахстана встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота Почетного караула.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri. Там же состоялась торжественная церемония их встречи.

Позже главы государств провели переговоры. Токаев предложил вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на новый уровень.