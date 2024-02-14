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Какие документы подписали в Катаре во время визита Токаева

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

По итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани были подписаны ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, были подписаны следующие документы:

Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче;

  1. Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
  2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о регулировании найма казахстанских работников в Государстве Катар;
  3. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством коммуникаций и информационных технологий Государства Катар;
  4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством социального развития и семьи Государства Катар о сотрудничестве в области социальной защиты и развития;
  5. Первая исполнительная программа в сфере молодежи между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2024-2026 годы;
  6. Меморандум о взаимопонимании в содействии добропорядочности и прозрачности между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Управлением административного контроля и прозрачности Государства Катар;
  7. Соглашения о реализации проектов в сфере энергетики и газа между АО "Самрук-Казына", Министерством энергетики Республики Казахстан и Power International Holding;
  8. Соглашения по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган между АО "НК QazaqGaz" и UCC Holding.

Кроме того, в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева был подписан ряд других документов.

Напомним, в понедельник стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе посетит с рабочим визитом Катар.

Вчера вечером глава государства прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе президента Казахстана встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота Почетного караула.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri. Там же состоялась торжественная церемония их встречи.

Позже главы государств провели переговоры. Токаев предложил вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на новый уровень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2060989-tokaev-i-emir-katara-podpisali-ryad-dokumentov/

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