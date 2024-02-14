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Как Токаева встретили во дворце эмира Катара (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара
Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri. Там же состоялась торжественная церемония их встречи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri – там состоялась официальная церемония встречи, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Начальник почетного караула отдал рапорт руководителям двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Катара Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии лидеры двух стран прошли в зал переговоров.

Президент Токаев прибыл с государственным визитом в Катар вчера. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе его встретил шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Напомним, что эмир Катара был в Астане в июне прошлого года. Перед этим шейх Тамим бен Хамад Аль Тани бывал в столице Казахстана в октябре 2022 года. Тогда лидеры обсуждали развитие казахстанско-катарских отношений, уделив особое внимание перспективам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран".

На июньской встрече в Акорде состоялись переговоры двух делегаций. Токаев заявлял, что Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции на общую сумму 250 миллионов долларов. Кроме того, для активизации деловых контактов важным представляется открытие прямого авиасообщения между двумя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2060965-kak-tokaeva-vstretili-vo-dvortse-emira-katara/

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