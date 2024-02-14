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30 лет независимости Казахстана

"Насилие ведет только к насилию": Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил перед членами Консультативного Совета государства Катар, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев выступил перед членами Консультативного Совета государства Катар и поделился видением Казахстана по текущей глобальной и региональной повестке дня. Он поблагодарил Эмира Тамима бен Хамада Аль Тани за гостеприимство, оказанное ему во время первого государственного визита в Катар.

Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, выступивший перед Консультативным Советом. Обращаясь к собравшимся, Глава государства отметил важную роль решения Катара о проведении первых выборов в законодательный орган в 2021 году. По его словам, эта инициатива укрепит процветание Катара и его международную репутацию.

"Сегодня Катар известен своей передовой и быстрорастущей экономикой, а также активной и миролюбивой внешней политикой. Под руководством Его Высочества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани ваша страна добилась больших успехов. Катар по праву может гордиться своей крепкой экономикой и процветающим обществом. Мы восхищены вашей национальной программой "Катар-2030", которая уникальным образом сочетает в себе модернизацию и национальные ценности. Я желаю нашим катарским друзьям успехов в осуществлении этой благородной миссии. В этой связи Консультативный Совет оказывает важнейшую законодательную поддержку амбициозным реформам и осуществляет надзор за основными внутренними процессами", – заявил президент Казахстана.

Он рассказал о строительстве «Справедливого Казахстана» на принципах правосудия, верховенства закона, равенства и ответственности. В 2022 году начата масштабная модернизация политической системы страны.

"Казахстан строит более инклюзивную политическую систему и экономику, мы следуем принципам подотчетности и реформ. Мы честно относимся к своему прошлому, гордимся своим прогрессом и с решимостью смотрим в будущее. Мы привержены защите прав человека и реализуем целый ряд инициатив от гендерного равенства до охраны труда. На данный момент Казахстан – единственная страна в нашем регионе, которая осуществляет столь глубокие реформы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, Казахстан и Катар поддерживают прочные партнерские отношения, основанные на крепких узах дружбы, общих ценностях и взаимной поддержке.

"К настоящему времени мы реализовали множество совместных проектов в различных отраслях экономики, включая энергетику, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, строительство и туризм. Мы видим много возможностей для Катара стать одним из 10 крупнейших инвесторов в Казахстане в ближайшем будущем. На встрече с Эмиром мы поставили новую цель – увеличить объем торговли. Имеются широкие перспективы в области разведки нефти и газа. Мы работаем над тем, чтобы применять лучшие мировые практики, способствующие значительным геологическим открытиям", – подчеркнул глава государства.

Наряду с этим он считает, что еще одну возможность открывают международные транспортные и транзитные маршруты. В этом контексте возлагаются большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и значительное увеличение грузопотока по этому коридору.

"С большим удовлетворением отмечаю возросшее в последнее время взаимодействие между нашими странами. Бизнесмены и граждане обеих стран пользуются безвизовым режимом, еженедельно выполняется около 20 авиарейсов. Однако есть и возможности для роста, поэтому впереди нас ждет большая работа. Я уверен, что мой визит и сегодняшний обмен мнениями с руководством Катара будут способствовать дальнейшему укреплению наших отношений", – отметил лидер Казахстана.

Особое внимание в выступлении было уделено международной тематике. Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости признать, что геополитические конфликты и разногласия, терроризм, чрезвычайная климатическая ситуация доминируют в международной повестке дня и подрывают глобальную архитектуру безопасности. По его словам, суть угрозы исходит от одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций.

"Диалог – единственный способ создать благоприятную среду для достижения согласия по новым принципам и нормам. Поэтому я твердо убежден, что все конфликты должны решаться на основе Устава ООН и общепризнанного международного права. Мы не добьемся успеха в решении этих проблем без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Поскольку Совет Безопасности, похоже, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным. В этом контексте Казахстан последовательно выступает за то, чтобы в Совете были представлены голоса средних держав и развивающихся стран. Входящие в их число Казахстан и Катар могут играть более значительную роль в обеспечении глобального мира и безопасности", – сказал президент.

Глава государства высоко оценил миротворческую роль Катара и его посреднические усилия в многочисленных конфликтах по всему миру, в том числе в Палестине.

"Насилие ведет только к насилию и неизбежно приводит к трагическим последствиям для Ближнего Востока и остального мира. Поэтому для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. Нам нужны сконцентрированные усилия всех заинтересованных сторон, включая региональных партнеров и мировых лидеров, чтобы перевести ситуацию в мирное русло и найти решение на основе сосуществования двух государств. Я вновь приветствую неустанные усилия Катара и его активную дипломатию, направленную на урегулирование этого кризиса и продвижение мирного процесса, который положит конец ненависти, насилию, потерям и горю", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он полагает, что устойчивое развитие многогранного партнерства с Катаром напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане. Лидер Казахстана назвал общей целью предотвращение гуманитарной и экономической деградации в этой стране.

"Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение "Талибан" из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество. Надеемся, что он также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского народа", – отметил глава государства.

По его мнению, Центральная Азия переживает переломный момент в своей истории. Политические и экономические контакты заметно активизировались.

"Мы формируем новый образ Центральной Азии – региона, который с древнейших времен играл важную роль в развитии цивилизаций, а также открывает уникальные возможности в настоящем и будущем. В этом контексте мы придаем большое значение полномасштабному партнерству с Катаром. Казахстан готов приложить все усилия в этом направлении. Первый саммит "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Джидде в прошлом году продемонстрировал стремление наших стран к развитию внутрирегионального сотрудничества. Уверен, результаты этой встречи на высшем уровне будут способствовать дальнейшему укреплению политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, содействовать региональной безопасности и стабильности, продвижению отношений между людьми и поддержке усилий по устойчивому развитию в глобальном масштабе", – сказал президент.

Выступая перед членами Консультативного Совета, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в качестве председателя Шанхайской организации сотрудничества планирует активизировать сотрудничество с наблюдателями и партнерами по диалогу, включая Катар.

Вместе с тем в выступлении были затронуты вопросы изменения климата, исполнений обязательств по достижению углеродной нейтральности.

"В июне мы проводим 2-й Международный форум Астана, который пройдет под девизом "Построим лучший мир вместе". Я очень надеюсь, что эта платформа будет способствовать объединению усилий для решения острых проблем, включая изменение климата, нехватку продовольствия и энергетическую безопасность. Кроме того, в этом году Казахстан и Франция будут сопредседательствовать на первом тематическом саммите One Water на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. И последнее, но не менее важное: Астана также намерена провести Региональный климатический саммит под эгидой ООН в 2026 году. Только благодаря коллективным действиям и сотрудничеству мы сможем решить климатическую проблему", – подытожил свое выступление лидер Казахстана.

В ходе мероприятия также выступил председатель Консультативного Совета государства Катар Хасан бен Абдулла Аль Ганим.

"Ваш первый государственный визит – очень важный шаг для выведения наших отношений на уровень стратегического партнерства. Ваше посещение Консультативного совета в рамках визита придаст импульс двусторонним отношениям и парламентской дипломатии. Мы готовы к всесторонней работе в этом направлении. Консультативный совет играет важную роль в углублении взаимного сотрудничества. Надеюсь, что группы дружбы в парламентах двух стран начнут активную совместную работу. Ваше превосходительство, г-н президент, в прошлом году Катар и Казахстан отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Регулярные обмены визитами глав государств свидетельствуют о высоком уровне отношений между нашими странами", – заявил он.

Визит Токаева в Катар

Вчера президент Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе его встретил шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ранее визит главы Казахстана в Катар анонсировала пресс-служба Акорды.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец эмира Катара Diwan Amiri – там состоялась официальная церемония встречи. Пресс-служба президента опубликовала кадры этой церемонии.

Также сегодня президент Казахстана провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Он предложил вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на новый уровень.

В ходе визита Касым-Жомарту Токаеву вручили меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани.

По итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани был подписан ряд документов.

Также глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2061035-tokaev-ya-tverdo-ubezhden-chto-vse-konflikty-dolzhny-reshatsya-na-osnove-ustava-oon/

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