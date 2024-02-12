Токаев посетит на этой неделе Катар

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе посетит с рабочим визитом Катар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По информации Акорды, 13 и 14 февраля президент Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Государство Катар.

"В рамках визита запланированы переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани", – говорится в сообщении.

Также глава государства примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса.

Напомним, в начале июня прошлого года глава государства провел встречу с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и делегацией Катара.

Президент подчеркнул, что Катар является для Казахстана важным и надежным партнером на Ближнем Востоке, и выразил уверенность в том, что прошедшие переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

В октябре Касым-Жомарт Токаев поговорил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Лидеры выразили удовлетворенность состоянием двусторонних отношений.

А в конце января текущего года стало известно, что Минтруда и соцзащиты населения в рамках соглашения между Казахстаном и Катаром намерено урегулировать трудоустройство казахстанцев в этой стране.