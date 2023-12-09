Казахстан отправил борт с гуманитарной помощью Палестине

Из Казахстана вылетел самолет с гуманитарной помощью для Палестины – в набор этой помощи вошли средства первой необходимости, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации министерства, помощь направлена в поддержку палестинского народа в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Для этого из государственного материального резерва выделили продукты питания и постельные принадлежности, а ТОО "СК-Фармация" предоставило лекарственные средства и медицинские изделия. Всего в перечне 14 наименований. Общий объем груза – более 38 тонн.

Погрузку гуманитарного груза осуществляли силы войсковой части МЧС. Груз передадут представителям "Красного полумесяца".

3 ноября Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств в Астане, заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 млн долларов. Президент подчеркивал, что связано такое решение с важностью обеспечения безопасности мирных жителей сектора Газа, особенно детей и пожилых людей.

Этот миллион долларов, как ранее сообщал "Казинформ", Казахстан уже перечислил. Получателем средств, со слов официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, стало ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам, которое на протяжении 70 лет оказывает чрезвычайную и иную помощь палестинскому народу.

А уже в конце ноября казахстанское правительство сообщило, что наша страна предоставит Палестине дополнительную гуманитарную помощь.

Представитель израильского МИДа Симона Гальперин ранее заявляла, что их страна не возражает против гуманитарной помощи палестинцам, которую направил Казахстан.