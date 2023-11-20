Количество погибших в секторе Газа превысило 13 тыс. человек
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Количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. Среди них 5,6 тыс. – дети.
"Исмаил Тавабта, представитель пресс-службы правительства Газы, сообщил, что в результате бомбардировок в анклаве погибло более 13,3 тыс. человек", – говорится в публикации Al Jazeera.
Также Тавабта сообщил, что среди погибших 5600 – дети.
По информации издания, Минздрав в Газе не имеет возможности регулярно обновлять официальные данные о количестве погибших из-за развала системы здравоохранения.
РИА Новости со ссылкой на информационный центр правительства анклава пишет, что количество раненых превысило 31 тыс. человек.
Конфликт Израиля и группировки ХАМАС
В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.
Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.
С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.
В начале прошлой недели глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.
А в ООН тем временем всерьез обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.
Также ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько дней были задержаны более 100 членов палестинской группировки ХАМАС.
Сегодня также сообщалось, что дети и родственники президента и большинства министров Израиля вошли в состав Армии обороны страны (ЦАХАЛ).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046747-kolichestvo-pogibshih-v-sektore-gaza-prevysilo-13-tys-chelovek/