Количество погибших в секторе Газа превысило 13 тыс. человек

Количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. Среди них 5,6 тыс. – дети.

"Исмаил Тавабта, представитель пресс-службы правительства Газы, сообщил, что в результате бомбардировок в анклаве погибло более 13,3 тыс. человек", – говорится в публикации Al Jazeera.

Также Тавабта сообщил, что среди погибших 5600 – дети.

По информации издания, Минздрав в Газе не имеет возможности регулярно обновлять официальные данные о количестве погибших из-за развала системы здравоохранения.

РИА Новости со ссылкой на информационный центр правительства анклава пишет, что количество раненых превысило 31 тыс. человек.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В начале прошлой недели глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа.

А в ООН тем временем всерьез обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.

Также ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько дней были задержаны более 100 членов палестинской группировки ХАМАС.

Сегодня также сообщалось, что дети и родственники президента и большинства министров Израиля вошли в состав Армии обороны страны (ЦАХАЛ).