США заблокировали резолюцию ООН по прекращению огня в секторе Газа

Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по гуманитарному перемирию в секторе Газа, так как США проголосовали против, воспользовавшись правом вето, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

На экстренном совещании членов Совета Безопасности ООН в пятницу был рассмотрен новый проект резолюции по гуманитарному перемирию в Газе, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами.

На официальном сайте ООН говорится, что документ содержал требование установить режим прекращения огня из гуманитарных соображений.

Генсек Антониу Гутерриш предупредил, что гуманитарная система в регионе может рухнуть. В результате это будет иметь серьезнейшие последствия для всего региона.

"Мы считаем, что это приведет к полному падению общественного порядка и угрозе массового переселения в Египет", – отметил Гутерриш.

Он добавил, что уже сегодня кризис дает о себе знать на оккупированном Западном берегу, в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене. По словам Гутерриша, в результате конфликта погибли 17 тысяч палестинцев, включая 4 тысячи женщин и 7 тысяч детей. Десятки тысяч получили ранения, многие пропали без вести и, предположительно, находятся под завалами. Наблюдается нехватка продовольствия.

В итоге проект данной резолюции поддержали 13 членов Совета безопасности, Великобритания воздержалась от ответа, а США проголосовали против, воспользовавшись своим правом вето. Таким образом, Совет безопасности не смог принять предложенную резолюцию.

Добавим, что Совбез ООН состоит из 10 избираемых членов и пяти постоянных членов. Последние – это Китай, Россия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США и Франция, говорится на сайте организации.

Сейчас в состав 10 непостоянных членов, избираемых на два года, входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек, 5,6 тыс. из них - дети.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.