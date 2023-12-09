США заблокировали резолюцию ООН по прекращению огня в секторе Газа
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Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по гуманитарному перемирию в секторе Газа, так как США проголосовали против, воспользовавшись правом вето, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.
На экстренном совещании членов Совета Безопасности ООН в пятницу был рассмотрен новый проект резолюции по гуманитарному перемирию в Газе, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами.
На официальном сайте ООН говорится, что документ содержал требование установить режим прекращения огня из гуманитарных соображений.
Генсек Антониу Гутерриш предупредил, что гуманитарная система в регионе может рухнуть. В результате это будет иметь серьезнейшие последствия для всего региона.
"Мы считаем, что это приведет к полному падению общественного порядка и угрозе массового переселения в Египет", – отметил Гутерриш.
Он добавил, что уже сегодня кризис дает о себе знать на оккупированном Западном берегу, в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене. По словам Гутерриша, в результате конфликта погибли 17 тысяч палестинцев, включая 4 тысячи женщин и 7 тысяч детей. Десятки тысяч получили ранения, многие пропали без вести и, предположительно, находятся под завалами. Наблюдается нехватка продовольствия.
В итоге проект данной резолюции поддержали 13 членов Совета безопасности, Великобритания воздержалась от ответа, а США проголосовали против, воспользовавшись своим правом вето. Таким образом, Совет безопасности не смог принять предложенную резолюцию.
Добавим, что Совбез ООН состоит из 10 избираемых членов и пяти постоянных членов. Последние – это Китай, Россия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США и Франция, говорится на сайте организации.
Сейчас в состав 10 непостоянных членов, избираемых на два года, входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония.
Ситуация на Ближнем Востоке
В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.
Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.
С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.
20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек, 5,6 тыс. из них - дети.
24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049996-ssha-zablokirovali-rezolyutsiyu-oon-po-prekrascheniyu-ognya-v-sektore-gaza/