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30 лет независимости Казахстана

В МИД Израиля высказались о помощи Казахстана палестинцам

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Флаг Палестины
Флаг Палестины. Иллюстративное фото: P A Thompson/Getty Images

Заместитель гендиректора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин высказалась о гуманитарной помощи, которую Казахстан направил Палестине, передает корреспондент NUR.KZ.

Гальперин сообщила, что Израиль не возражает помощи палестинцам.

"Израиль воюет с ХАМАС, не с палестинцами. Единственное, что Израиль говорит - помощь должна идти палестинцам, чтобы строить больницы, школы, детские сады, на экономику, но не ХАМАС, не террористам", - сказала она.

По ее словам, долгие годы Палестина получала от ООН и других организаций помощь, но на что она уходила, неясно.

"Вместо того, чтобы сделать водоснабжение и инфраструктуру, строить школы и больницы, это все под землей, в тоннелях ХАМАС. Мы абсолютно не против помощи палестинцам, но требуем, чтобы эта помощь шла действительно для палестинского населения", - заявила Симона Гальперин.

Напомним, 3 ноября, выступая на саммите Организации тюркских государств, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.

Глава государства отметил, что жертвами противостояния на Ближнем Востоке стали мирные жители сектора Газа, дети и пожилые люди.

"Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - заявил президент.

Токаев подчеркнул, что решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044477-v-mid-izrailya-vyskazalis-o-pomoschi-kazahstana-palestintsam/

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