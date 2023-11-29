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Казахстан направит дополнительную гумпомощь Палестине

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Погрузка гуманитарной помощи в самолет
Гумпомощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан направит Палестине дополнительную гуманитарную помощь общим весом более 38 тонн, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Палестине.

Данный вопрос обсужден на заседании правительственной комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра", – говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что гуманитарная помощь включает продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн.

Грузы будут отправлены авиатранспортом в ближайшее время.

"Поддержка Казахстана направлена на помощь Палестине в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа", – отметили в правительстве.

Напомним, 3 ноября, выступая на саммите Организации тюркских государств, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.

Позже заместитель гендиректора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин сообщила, что их страна не возражает против гуманитарной помощи палестинцам, которую направил Казахстан.

Между тем 21 октября гуманитарную помощь стали пропускать в сектор Газа через КПП Рафах, однако пункт пропуска быстро закрыли. В тот день в анклав сумели попасть лишь 20 грузовиков.

В начале ноября стало известно о том, что Белый дом договорился с Израилем о том, чтобы ввести ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа.

Но в середине месяца в ООН серьезно обеспокоились возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2048214-kazahstan-napravit-esche-38-tonn-gumpomoschi-palestine/

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