В Палестине заявили, что обсуждают с США судьбу Газы после войны

Палестинская администрация совместно с официальными лицами США работает над планом управления сектором Газа после окончания продолжающейся войны, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на премьер-министра Палестины Мохаммед Штайе, официальные лица США посетили Штайе на этой неделе, чтобы обсудить план управления сектором Газа после войны.

По словам палестинского чиновника, обе стороны согласились, что Израилю не следует повторно оккупировать Газу, сокращать ее территорию под буферную зону или изгонять палестинцев.

Штайе также считает цель Израиля уничтожить группировку ХАМАС нереалистичной.

"Предпочтительным исходом конфликта премьер Палестины назвал союзничество движения ХАМАС и Организации освобождения Палестины (ООП), назвав ХАМАС "младшим партнером".

"Если они готовы прийти к соглашению и примут политическую платформу ООП, тогда можно говорить о переговорах. Палестинцы не должны быть разделены", - отметил изданию Штайе.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек, 5,6 тыс. из них - дети.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.