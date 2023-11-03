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Саммит Организации тюркских государств начался в Астане (видео)

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Участники саммита Организации тюркских государств
Участники саммита Организации тюркских государств. Фото: Акорда

Сегодня, 3 ноября, в Астане проходит юбилейный X саммит Организации тюркских государств, ради которого в столицу прилетели главы четырех стран, передает корреспондент NUR.KZ

В мероприятии принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита участвуют представители государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.

"Как вы знаете, на данный момент уже проделана большая работа. У нас есть конкретные достижения. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией. Был одобрен документ под названием "Перспективы тюркского мира – 2040". Самое главное, мы укрепили единство братских стран. Мы продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям.

Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских стран. Теперь цель состоит в том, чтобы сохранить наше единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям", – заявил Касым-Жомарт Токаев в начале своего выступления.

По его словам, тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками ОТГ.

"Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является для всех нас общей задачей", – подчеркнул президент.

Отметим, что, согласно информации на официальном сайте Министерства нацэкономики РК, основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации.

Организация выступает в качестве моста между государствами-членами в углублении международного сотрудничества в регионе.

В данный момент организация состоит из 5 государств-членов и 2 государств-наблюдателей.

Государствами-членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан.

Государства-наблюдатели при ОТГ – Венгрия и Туркменистан.

Напомним, в четверг, 2 ноября, в столицу Казахстана прибыли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее в Астану прибыл глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а в пятницу утром прилетел экс-глава Национальный лидер Туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043963-sammit-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv-nachalsya-v-astane-video/

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