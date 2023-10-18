Токаев: Мы рассчитываем на увеличение потока туристов из Китая в Казахстан

Глава государства встретился с членом политбюро ЦК КПК, секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Урумчи и провел встречу с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуем.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил результаты взаимодействия Казахстана с Синьцзяном по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.

"Во взаимной торговле Казахстана с Синьцзяном особую значимость приобретают имеющиеся механизмы регионального сотрудничества, при должном использовании которых можно, на мой взгляд, значительно продвинуться вперед. Казахстан готов увеличить поставку различной продукции в ваш регион. Речь идет о металлургической, нефтехимической, машиностроительной, пищевой продукции, а также строительных материалах…

Что касается потенциала сотрудничества в агропродовольственном секторе, то мы считаем, что здесь сохраняется большой потенциал, и Казахстан мог бы стать стабильным поставщиком экологически чистой сельхозпродукции на китайский рынок", – сказал глава государства.

Как отметил президент, установлены связи между 4-мя приграничными областями Казахстана и Синьцзяном, доля СУАР превышает 40 % от общего объема торговли между Казахстаном и Китаем, при этом товарооборот нашей страны с Синьцзяном за полгода текущего года вырос на 87 % и составил 8,5 млрд долларов.

Глава государства также отметил важное значение строительства третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем. Он считает возможным в ближайшее время приступить к реализации этого проекта.

Помимо развития торгово-экономических связей, подчеркнута важность развития сотрудничества в сфере водной отрасли и использования трансграничных рек.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил развитию туристических обменов.

"Большую перспективу представляет сотрудничество в сфере туризма. Казахстан обладает значительным туристическим потенциалом, я специально создал новое министерство туризма и спорта. Мы рассчитываем на увеличение потока туристов из Китая в Казахстан. Правительство моей страны будет прилагать большие усилия по развитию туризма в стране. В то же время следующий год объявлен годом казахского туризма в Китае. Конечно, мы будем поощрять выезд казахских туристов в вашу страну с целью ознакомления, будь это природные красоты или же ваши достижения в социально-экономическом развитии", – отметил глава нашего государства.

Президент также остановился на историко-культурных и гуманитарных аспектах связей Казахстана и СУАР.

"Синьцзян издревле славился высоким уровнем культурного развития. Местные творческие коллективы заслуженно пользуются международным признанием. Мы поддерживаем всемерное развитие творческих обменов, взаимные гастроли, что, несомненно, будет способствовать укреплению уз добрососедства и дружбы", – отметил глава нашего государства.

В свою очередь Ма Синжуй отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Президента Казахстана с Председателем КНР, а также указал на значимость инициатив, выдвинутых на Форуме "Один пояс, один путь".

"Мы будем дальше углублять наше торгово-экономическое сотрудничество, делая акцент на такие сферы, как сельское хозяйство, трансграничная торговля, энергетика. Будем налаживать взаимодействие между нашими научными организациями, вузами и предприятиями, поощрять наши совместные предприятия для инвестиций и открытия бизнеса в Казахстане и в Синьцзяне", – сказал секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Ма Синжуй назвал визит лидера Казахстана в Синьцзян историческим и заверил, что руководство СУАР будет поддерживать контакты и расширять сотрудничество с Казахстаном.

В завершение встречи было отмечено, что визит президента Казахстана в СУАР придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению межрегиональной кооперации.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Напомним, что сейчас глава государства находится в Китае с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Пекин вечером 16 октября.

В аэропорту его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Вчера Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Кроме того, в присутствии нашего президента было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов.

Помимо этого сообщалось, что Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Позже президент Казахстана провел встречи с премьером государственного совета Китая Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, после чего прибыл на официальный прием Си Цзиньпина.

Сегодня же глава государства выступил на церемонии открытия III форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Он отметил ключевую роль Китая в обеспечении глобальной безопасности и назвал его локомотивом экономического и технологического развития.

Еще Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Всекитайского комитета НПКСК Ван Хунином.

Он заявил, что согласен со словами Си Цзиньпина о том, что "если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам, всем народам".

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае.