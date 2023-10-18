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Токаев выступил на церемонии открытия форума в Пекине: о чем была его речь

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия III форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Второй день официального визита Касым-Жомарта Токаева в Пекин начался с участия в церемонии открытия III форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Президент поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за традиционно теплое гостеприимство и безупречную организацию форума.

В своем выступлении лидер Казахстана отметил ключевую роль Китая в обеспечении глобальной безопасности и назвал его локомотивом экономического и технологического развития.

"В современных геополитических условиях инициатива "Один пояс – один путь" стала востребованным международным проектом и крупнейшей платформой сотрудничества. Проект олицетворяет экономическую мощь Поднебесной, ее устремление к новым высотам на глобальном уровне.

Весьма символично, что десять лет назад именно в Казахстане вы впервые изложили далекоидущую инициативу "Один пояс, один путь", став таким образом ее главной движущей силой.

Отмечая эту важную годовщину, сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что ваша инициатива доказала свою востребованность, получила признание мирового сообщества, превратилась в грандиозный проект глобального масштаба", – сказал глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, проект "Один пояс, один путь" стал действенной платформой для беспрецедентно масштабного международного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Благодаря инвестициям стран – участниц данного проекта свыше 150 стран Азии, Европы и Африки соединены разветвленной сетью железных дорог, высокоскоростных автотрасс и морских путей. Проект стал всеобщим благом для наших государств, которые в условиях колоссальной турбулентности мировой экономики могут дать эффективный ответ на сложнейшие вызовы современности", – подчеркнул президент.

Было также отмечено, что данная инициатива вносит неоценимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между странами проекта.

"Не будет преувеличением сказать, что "Один пояс, один путь" дал толчок ренессансу Великого Шелкового пути. Поэтому китайскую инициативу справедливо называют мегапроектом XXI века", – заявил лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия форума
Церемония открытия форума. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства поделился достижениями Казахстана, который, по его мнению, находясь в центре Евразии, связывая Север и Юг, Запад и Восток, играет особую роль в реализации инициативы. По его словам, будучи огромным внутриконтинентальным государством, имеющим общую протяженную границу с Китаем, Казахстан прилагает серьезные усилия, чтобы стать транспортно-логистическим узлом международного значения.

"Сейчас около 85 процентов всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан. Придавая большое значение развитию транзитно-транспортной отрасли, за последние 15 лет мы направили на эти цели свыше 35 миллиардов долларов.

Запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как казахско-китайский логистический центр в Ляньюньгане, сухой порт "Хоргос", транзитная магистраль Западная Европа – Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран. При этом мы не останавливаемся на достигнутом", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Церемония открытия форума в Пекине
Форум в Пекине. Фото: t.me/aqorda_resmi

Он поделился планами по прокладке 1300 километров новых железнодорожных путей в течение трех лет, открытию третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем и строительству новых сухих портов "Бахты" и "Калжат". Это реальные примеры сопряжения крупных экономических проектов Казахстана с глобальной китайской инициативой.

В своей речи глава государства особо подчеркнул ключевую роль флагманского проекта – Транскаспийского международного транспортного маршрута

Соединяя Китай, Центральную Азию и Европу, он может стать "континентальным мостом "Пояса и Пути", вдвое сократив сроки грузоперевозок и существенно снизив транспортные издержки.

"Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. Уверен, в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов.

Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов", – сказал президент.

По его мнению, большие возможности открывает партнерство в рамках инициативы "Цифровой Шелковый путь", являющейся новым глобальным проектом.

"Уверен, построение новой модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в инновационное развитие наших экономик. В новом десятилетии инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха.

Убежден, под вашим мудрым руководством, уважаемый председатель Си Цзиньпин, КНР добьется еще более грандиозных успехов в созидании новой эпохи Китая на основе концепции общности исторических судеб различных народов", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

На форуме также выступили председатель Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Аргентины Альберто Фернандес, премьер-министр Эфиопии Ахмед Абий, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В мероприятиях форума участвуют более 20 глав государств и представители свыше 130 стран и международных организаций.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Напомним, что сейчас глава государства находится в Китае с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Пекин 16 октября.

В аэропорту его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Вчера Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Кроме того, в присутствии нашего президента было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов. Помимо этого сообщалось, что Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Позже президент Казахстана провел встречи с премьером государственного совета Китая Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, после чего прибыл на официальный прием Си Цзиньпина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2041479-tokaev-na-forume-v-pekine-kazahstan-gotov-stat-nadezhnym-vozdushnym-mostom-dlya-veduschih-aviakompaniy/

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