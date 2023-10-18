Токаев прилетел в китайский город Урумчи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Китайскую Народную Республику прибыл в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Планируется проведение встречи с секретарем КПК СУАР Ма Синжуем, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы региональной кооперации", – говорится в сообщении Телеграм-канала пресс-службы президента.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Напомним, что сейчас глава государства находится в Китае с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Пекин вечером 16 октября.

В аэропорту его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Вчера Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Кроме того, в присутствии нашего президента было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов.

Помимо этого сообщалось, что Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Позже президент Казахстана провел встречи с премьером государственного совета Китая Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, после чего прибыл на официальный прием Си Цзиньпина.

Сегодня же глава государства выступил на церемонии открытия III форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Он отметил ключевую роль Китая в обеспечении глобальной безопасности и назвал его локомотивом экономического и технологического развития.

Еще Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Всекитайского комитета НПКСК Ван Хунином.

Он заявил, что согласен со словами Си Цзиньпина о том, что "если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам, всем народам".