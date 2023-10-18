Кто прибыл на форум в Пекин, показала Акорда на общем фото

Перед III форумом высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине состоялась церемония фотографирования глав государств и организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Церемония совместного фотографирования глав государств, участвующих в III форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине", – сообщила пресс-служба президента Казахстана в официальном Telegram-канале, прикрепив фотографии.

На снимках помимо Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина можно заметить также генсека ООН Антониу Гутерриша, президента РФ Владимира Путина, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Сербии Александра Вучича, экс-главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и других.

Напомним, Министерство иностранных дел Кыргызстана объяснило, почему Садыр Жапаров не будет присутствовать на форуме в Пекине. На мероприятие от республики отправились министр энергетики Таалайбек Ибраев и председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай

Напомним, что сейчас глава государства находится в Китае с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Пекин 16 октября.

В аэропорту его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Вчера Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Кроме того, в присутствии нашего президента было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов. Помимо этого сообщалось, что Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Позже президент Казахстана провел встречи с премьером государственного совета Китая Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, после чего прибыл на официальный прием Си Цзиньпина.