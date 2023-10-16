Как будут эвакуировать оставшихся в Израиле казахстанцев, рассказали в МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сегодня на брифинге высказался о планах по эвакуации казахстанцев из Израиля, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что МИД принимает меры по организации выезда граждан Казахстана из зоны конфликта.

"Для решения этой задачи задействованы посольства Казахстана в Израиле, Египте и Иордании. По состоянию на 16 октября текущего года, в посольство Казахстана в Израиле обратилось более 100 граждан Казахстана с просьбой оказать содействие в выезде из страны. Часть из них уже покинули страну самостоятельно при содействии казахстанских дипломатов", – добавил он.

Так, по его данным, вчера усилиями посольства Казахстана в Израиле был организован вылет 19 наших граждан, в том числе 15 детей, проходивших обучение по специальным программам.

"С целью обеспечения безопасного выезда наших граждан дипломатами осуществлен трансферт с различных регионов Израиля прямо до аэропорта. Посольство Казахстана в Израиле продолжает координировать соотечественников по вопросам выезда и приобретения авиабилетов. Международный аэропорт Тель-Авив продолжает работать в штатном режиме", – подчеркнул Айбек Смадияров.

Также сегодня в ведомстве прокомментировали информацию о казахстанце, пострадавшем под обстрелом в Израиле.

Ситуация с казахстанцами на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

В этот же день авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Позже авиаперевозчик обратился к казахстанцам, застрявшим в этой стране.

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

Вчера Айбек Смадияров также высказывался о ситуации в Израиле.

"Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", – говорил он.

Также представитель МИДа сообщил, что ведомство формирует список находящихся в Израиле казахстанцев для их возврата на родину.

Позже в Air Astana рассказали, что семь казахстанцев, которые не смогли вылететь из Тель-Авива в Алматы из-за отмены рейса, перебронировали билеты на рейс интерлайн-партнера авиакомпании, а 19 человек получили полный возврат стоимости билетов.

Между тем, по данным МИД, желание вернуться в Казахстан изъявили 118 наших граждан. При этом, по данным ведомства, в Израиле могут находиться еще около 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете.

9 октября сообщалось, что авиакомпания Air Astana выполнит рейс по маршруту "Алматы – Тель-Авив – Алматы" по вывозу граждан Казахстана из Израиля с технической посадкой в Актау. И уже утром 10 октября из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс Air Astana.

Поздно вечером 10 октября в Алматы приземлился самолет с казахстанцами, вывезенными из Израиля. Они рассказали о пережитом в стране.

Вчера стало известно, что представители ЦАХАЛ распространили информацию, согласно которой в Израиле после нападения ХАМАС якобы пропал казахстанец. Однако представители МИД РК заявили, что это не так.