С главой Siemens AG встретился Токаев в Германии

Президент Казахстана в ходе своего визита в Германию принял председателя правления компании Siemens AG Роланда Буша, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров были подробно обсуждены возможности взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, машиностроения и цифровизации, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Siemens AG является крупнейшим индустриальным конгломератом Германии и Европейского Союза, предлагающим широкий спектр продукции и услуг в области транспорта, энергетического и медицинского оборудования, электро-, светотехники, а также специализированных услуг в различных отраслях промышленности.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Siemens, одной из первых немецких компаний, вышедших на казахстанский рынок, в технологическое развитие нашей страны. Кроме того, глава государства назвал перспективным сотрудничество с Siemens AG.

Собеседники отметили важность продолжения диалога и дальнейшей реализации совместных проектов, способствующих инновационному развитию и повышению благосостояния граждан.

Визит Токаева в Германию

28 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с запланированным визитом в Германию, который, как ранее раскрыла Акорда, продлится два дня - 28 и 29 сентября.

В Берлине глава Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, глава государства рассказал, сколько нефти Казахстан отправил в Германию с начала года, и высказался о глобальном энергетическом кризисе.

Позже Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, а также с представителями четырех крупных компаний Германии с мировыми именами.

Еще в ходе официального визита в ФРГ президент принял участие в круглом столе деловых кругов Казахстана и Германии. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. А всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом.

Сегодня глава государства провел встречу с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений.