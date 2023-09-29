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Токаев встретился с президентом Германии в его резиденции (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Акорда

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в ФРГ продолжается: сегодня глава государства встретился с президентом Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным пресс-службы президента, стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита президента Германии в Казахстан. В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация.

Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахско-германского взаимодействия.

В рамках посещения резиденции Федерального президента Bellevue Глава нашего государства оставил запись в книге почетных гостей.

Также там скоро начнется встреча глав государств ЦА - лидеры стран сделали совместные фото.

Визит Токаева в Германию

Напомним, вчера, 28 сентября, Касым-Жомарт Токаев прибыл с запланированным визитом в Германию, который, как ранее раскрыла Акорда, продлится два дня - 28 и 29 сентября.

В Берлине глава Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, глава государства рассказал, сколько нефти Казахстан отправил в Германию с начала года, и высказался о глобальном энергетическом кризисе.

Позже Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, а также с представителями четырех крупных компаний Германии с мировыми именами.

Еще в ходе официального визита в ФРГ президент принял участие в круглом столе деловых кругов Казахстана и Германии. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. А всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038775-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-germanii-foto/

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