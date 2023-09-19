"Очень взволнован": незнакомец подошел поздороваться с Токаевым в Нью-Йорке (видео)

Интересным случаем с поездки Касым-Жомарта Токаева на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк поделился журналист Адиль Балтабаев на своей официальной странице в Instagram.

Как рассказал Балтабаев, Токаев вышел во двор штаб-квартиры ООН и, гуляя по знакомым местам, рассказывал что-то министру иностранных дел РК Мурату Нуртлеу и своему помощнику Ержану Казыхану о зданиях вокруг. "В какой-то момент на площади появился сотрудник ООН китайского происхождения, который настойчиво стал просить службы безопасности и протокола о короткой беседе с президентом", - рассказал Балтабаев.

Мужчина рассказал, что хорошо знает биографию Касым-Жомарта Токаева и то, что он когда-то был заместителем генерального секретаря ООН.

"Я просто хотел поздороваться с президентом Казахстана. Я знаю, что он очень большой человек и лучший друг Китая. Я очень дорожу этим моментом.

Я смог поздороваться с этим большим человеком. Он сказал мне по-китайски: "Да, Китай и Казахстан, мы - друзья". Всего лишь несколько слов, да, но я очень горд и очень взволнован", - признался сотрудник ООН.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев работал заместителем генерального секретаря ООН - генеральным директором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год. Тогда же он был генеральным секретарем Конференции ООН по разоружению.

Рабочий визит Токаева в США

Напомним, 17 сентября Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом.

В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев принял президента главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

В понедельник президент встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.

Токаев также принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. На встрече президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления.

В рамках рабочей поездки в США Токаев также провел встречи с президентом Венгрии Каталин Новак, с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Финляндии Саули Ниинисте, а также главами Словении и Эстонии.

А вчера президент Казахстана принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития - Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".

Сегодня глава государства также провел встречи с вице-президентом крупнейшей в мире платформы электронной коммерции и публичных облачных вычислений Amazon Сьюзан Пойнтер и президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном.