Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Очень взволнован": незнакомец подошел поздороваться с Токаевым в Нью-Йорке (видео)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и сотрудник ООН
Касым-Жомарт Токаев и сотрудник ООН. Кадр из видео: instagram.com/adilbaltabayev

Интересным случаем с поездки Касым-Жомарта Токаева на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк поделился журналист Адиль Балтабаев на своей официальной странице в Instagram.

Как рассказал Балтабаев, Токаев вышел во двор штаб-квартиры ООН и, гуляя по знакомым местам, рассказывал что-то министру иностранных дел РК Мурату Нуртлеу и своему помощнику Ержану Казыхану о зданиях вокруг. "В какой-то момент на площади появился сотрудник ООН китайского происхождения, который настойчиво стал просить службы безопасности и протокола о короткой беседе с президентом", - рассказал Балтабаев.

Мужчина рассказал, что хорошо знает биографию Касым-Жомарта Токаева и то, что он когда-то был заместителем генерального секретаря ООН.

"Я просто хотел поздороваться с президентом Казахстана. Я знаю, что он очень большой человек и лучший друг Китая. Я очень дорожу этим моментом.

Я смог поздороваться с этим большим человеком. Он сказал мне по-китайски: "Да, Китай и Казахстан, мы - друзья". Всего лишь несколько слов, да, но я очень горд и очень взволнован", - признался сотрудник ООН.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев работал заместителем генерального секретаря ООН - генеральным директором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год. Тогда же он был генеральным секретарем Конференции ООН по разоружению.

Рабочий визит Токаева в США

Напомним, 17 сентября Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом.

В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев принял президента главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

В понедельник президент встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.

Токаев также принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. На встрече президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления.

В рамках рабочей поездки в США Токаев также провел встречи с президентом Венгрии Каталин Новак, с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Финляндии Саули Ниинисте, а также главами Словении и Эстонии.

А вчера президент Казахстана принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития - Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".

Сегодня глава государства также провел встречи с вице-президентом крупнейшей в мире платформы электронной коммерции и публичных облачных вычислений Amazon Сьюзан Пойнтер и президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037159-ochen-vzvolnovan-neznakomets-podoshel-pozdorovatsya-s-tokaevym-u-shtab-kvartiry-oon-v-nyu-yorke-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.