Токаев провел переговоры с президентом Таджикистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретил Касым-Жомарта Токаева в государственной резиденции "Кохи Сомон".

Глава нашего государства поблагодарил Эмомали Рахмона за традиционно теплое гостеприимство и радушный прием на таджикской земле.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества.

Президенты также рассмотрели актуальные вопросы региональной повестки дня.

Напомним, вчера Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев посетит на этой неделе Таджикистан с двухдневным рабочим визитом.

Сегодня глава государства прилетел в Таджикистан. В рамках визита президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Отметим, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон недавно прилетал в Казахстан – он прибыл в столицу с рабочим визитом по приглашению Токаева 25 августа.

Позже в Астане состоялись их переговоры в узком формате, а после – в широком, в рамках встречи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Рахмона за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.

Вскоре после этого президенты обеих стран открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, а также осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

Кроме того, президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Главную мечеть Астаны, осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, а также посетили Офис цифрового правительства.