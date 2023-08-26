Токаев и Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана в Астане (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон сегодня осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, об этом сообщается в Телеграм-канале Акорды.

Лидеры двух стран посетили выставку-ярмарку сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана, проходящую в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.

Главы государств осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что экономики наших стран имеют взаимодополняющий характер, поэтому сегодняшняя выставка-ярмарка Таджикистана представляет для Казахстана практический интерес.

В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.

Сегодня утром президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Главную мечеть Астаны.

Накануне вечером Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, а также осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

Визит Эмомали Рахмона в Астану

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приехал в Казахстан 25 августа с рабочим визитом.

Глава нашего государства лично встретил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту.

Позже в Астане состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате. А после – в широком, в рамках переговоров Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего коллегу за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.

Стоит отметить, что это не первый визит президента Таджикистана в Казахстан в этом году. В мае Эмомали Рахмон уже посещал нашу страну.

Тогда главы государств провели переговоры, а также подписали важный для сотрудничества двух стран документ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034105-tokaev-i-rahmon-osmotreli-vystavku-yarmarku-tovarov-tadzhikistana-v-astane-foto/