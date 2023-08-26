Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев и Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана в Астане (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон сегодня осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, об этом сообщается в Телеграм-канале Акорды.

Лидеры двух стран посетили выставку-ярмарку сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана, проходящую в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.

Главы государств осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что экономики наших стран имеют взаимодополняющий характер, поэтому сегодняшняя выставка-ярмарка Таджикистана представляет для Казахстана практический интерес.

В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.

Сегодня утром президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Главную мечеть Астаны.

Накануне вечером Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, а также осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

Визит Эмомали Рахмона в Астану

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приехал в Казахстан 25 августа с рабочим визитом.

Глава нашего государства лично встретил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту.

Позже в Астане состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате. А после – в широком, в рамках переговоров Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего коллегу за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.

Стоит отметить, что это не первый визит президента Таджикистана в Казахстан в этом году. В мае Эмомали Рахмон уже посещал нашу страну.

Тогда главы государств провели переговоры, а также подписали важный для сотрудничества двух стран документ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034105-tokaev-i-rahmon-osmotreli-vystavku-yarmarku-tovarov-tadzhikistana-v-astane-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.