Токаев посетит Таджикистан на этой неделе

Президент Касым-Жомарт Токаев посетит на этой неделе Таджикистан с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14-15 сентября посетит Таджикистан с рабочим визитом для участия в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон побывал в Астане совсем недавно – он прибыл в столицу с рабочим визитом по приглашению Токаева 25 августа.

Позже в Астане состоялись их переговоры в узком формате, а после – в широком, в рамках встречи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Рахмона за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.

Вскоре после этого президенты обеих стран открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, а также осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

Кроме того, президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Главную мечеть Астаны, осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, а также посетили Офис цифрового правительства.

На официальном сайте МИД Таджикистана говорится, что на предстоящих мероприятиях помимо Касым-Жомарта Токаева ожидается участие президентов Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Также ожидается, что по итогам V юбилейной Консультативной встречи будет принят ряд важных документов, главным из которых станет совместное заявление глав государств Центральной Азии.