Президент Таджикистана по приглашению Токаева приедет в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: Акорда

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приедет в Казахстан 25 августа с рабочим визитом, об этом сегодня сообщил официальный Telegram-канал Акорды.

Как сообщает Акорда, по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.

Отмечается, что лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.

Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон посещал Казахстан в начале мая.

Главы государств провели переговоры, а также подписали важный для сотрудничества двух стран документ.

Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и традиционное гостеприимство казахского народа.

Кроме того, президент Таджикистана был награжден орденом "Алтын Қыран".

В июле президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031263-prezident-tadzhikistana-priedet-v-kazahstan-s-rabochim-vizitom/