Мусин показал Токаеву и Рахмону казахстанские IT-платформы (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Офис цифрового правительства в Астане, об этом сообщается в Телеграм-канале Акорды.

Главам двух государств были представлены отечественные IT-решения. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин презентовал IT-платформы, способствующие эффективному взаимодействию государственных органов с гражданами. В частности, были представлены примеры проактивного запроса на выдачу документов при регистрации рождения ребенка, а также оформлении недвижимости и автомобиля.

Президентов двух стран ознакомили с платформой подачи обращений граждан e-Otinish и системой космического мониторинга, позволяющей обеспечивать прозрачность деятельности субъектов недропользования и выявлять неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.

Лидерам Казахстана и Таджикистана рассказали о ходе реализации проекта "Цифровая карта семьи". Проект является эталонной базой данных, включающей 100 показателей социального благополучия из 20 баз данных центральных государственных органов. База помогает классифицировать все семьи по пяти уровням благополучия и в проактивном формате оказывать адресную социальную помощь.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана поделится опытом реализации платформы электронного правительства с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана.

В рамках сотрудничества между странами также будет предусмотрена возможность обучения таджикских специалистов в передовых IT-школах и научно-исследовательских институтах Казахстана. Эмомали Рахмон выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за содействие в вопросе развития цифровых технологий в Таджикистане.

Визит Эмомали Рахмона в Астану

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приехал в Казахстан 25 августа с рабочим визитом.

Касым-Жомарт Токаев лично встретил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту.

Позже в Астане состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате. А после – в широком, в рамках переговоров Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего коллегу за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.

Накануне вечером Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, а также осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

Сегодня утром президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Главную мечеть Астаны, а также осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034108-musin-pokazal-tokaevu-i-rahmonu-kazahstanskie-it-platformy-foto/