Токаев поблагодарил Рахмона за поставки воды и электроэнергии в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон сегодня провели переговоры в расширенном составе. Президент поблагодарил коллегу за поставки воды и электроэнергии в Казахстан, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Таджикистаном.

"К братскому таджикскому народу на казахстанской земле питают особо теплые чувства. Казахстанцы хотят лучше знать современный Таджикистан, стремятся глубже понять богатую культуру таджикского народа.

Поэтому ваша своевременная инициатива об организации подобных масштабных мероприятий нашла положительный отклик у жителей и гостей Казахстана. Символично, что данное знаковое событие проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами", – сказал президент.

Также президент отметил динамичное развитие двусторонних отношении во всех сферах, включая взаимодействие в водно-энергетическом комплексе.

"Мы благодарны вам и в целом таджикской стороне за своевременные пунктуальные решения, связанные с выполнением обязательств в водно-энергетической сфере, в частности, связанные с поставками воды, электроэнергии в Казахстан. Со своей стороны Казахстан выполняет все свои обязательства, о которых мы договорились в ходе вашего визита, – подчеркнул Токаев.

Кроме того, глава нашего государства отметил успешный ход реализации подписанной в ходе майского визита Эмомали Рахмона в Казахстан Декларации о союзническом взаимодействии между Казахстаном и Таджикистаном.

По словам президента Казахстана, по итогам шести месяцев текущего года товарооборот превысил 500 млн долларов, при этом планируется увеличение объемов взаимной торговли до 2 млрд долларов.

В свою очередь президент Таджикистана также высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества

"Весьма признательны за внимание и поддержку организации и проведения Дней культуры Таджикистана и выставки-ярмарки продукции аграрного и промышленного секторов нашей страны в Астане, Алматы и Шымкенте.

Эти мероприятия расцениваем как еще одно проявление неуклонного развития таджикско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Знаменательно, что они проходят в юбилейный для наших государств год 30-летия установления дипломатических отношений.

Отрадно, что взаимоотношения наших стран сегодня имеют высокий уровень взаимопонимания, взаимного уважения и доверия. Их дальнейшее расширение остается безусловным приоритетом внешней политики Таджикистана", – сказал Эмомали Рахмон.

В Акорде сообщили, что в ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.

Визит Эмомали Рахмона в Астану

Вчера в Акорде сообщили, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приедет в Казахстан 25 августа с рабочим визитом.

Сегодня глава нашего государства лично встретил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту.

Позже в Астане состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате.

Между тем это не первый визит президента Таджикистана в Казахстан в этом году. В мае Эмомали Рахмон уже посещал нашу страну.

Тогда главы государств провели переговоры, а также подписали важный для сотрудничества двух стран документ.

Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и традиционное гостеприимство казахского народа.

Кроме того, президент Таджикистана был награжден орденом "Алтын Қыран".

В июле президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034051-tokaev-poblagodaril-rahmona-za-postavki-vody-i-elektroenergii-v-kazahstan/