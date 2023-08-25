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"Ваш визит имеет большое значение": Токаев и Рахмон провели переговоры в узком формате

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Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев
Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня, 25 августа, в Астане состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"От всей души приветствую вас в нашей столице. Ваш визит имеет большое значение с точки зрения продвижения истинно дружественных взаимоотношений между нашими братскими государствами. Мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве, о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Сам факт вашего прибытия для открытия Дней таджикской культуры в Астане говорит о многом. Я очень высоко ценю ваш визит", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь глава Таджикистана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и гостеприимство.

"Большое спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, за приглашение, радушный прием, гостеприимство. Прежде всего, хотел бы сегодня с вами обсудить состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы", - сказал Рахмон.

Напомним, вчера в Акорде сообщили, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приедет в Казахстан 25 августа с рабочим визитом.

Сегодня глава нашего государства лично встретил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту.

Между тем это не первый визит президента Таджикистана в Казахстан в этом году. В мае Эмомали Рахмон уже посещал нашу страну.

Тогда главы государств провели переговоры, а также подписали важный для сотрудничества двух стран документ.

Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и традиционное гостеприимство казахского народа.

Кроме того, президент Таджикистана был награжден орденом "Алтын Қыран".

В июле президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033996-tokaev-i-rahmon-proveli-peregovory-v-uzkom-formate/

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