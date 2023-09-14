Токаев прилетел в Таджикистан (фото, видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

В международном аэропорту Душанбе главу нашего государства встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Самолет президента Казахстана. Фото: t.me/aqorda_resmi

На официальном сайте МИД Таджикистана говорится, что на предстоящих мероприятиях помимо Касым-Жомарта Токаева ожидается участие президентов Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Также ожидается, что по итогам V юбилейной Консультативной встречи будет принят ряд важных документов, главным из которых станет совместное заявление глав государств Центральной Азии.

Церемония встречи Касым-Жомарта Токаева в Таджикистане: t.me/aqorda_resmi

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон побывал в Астане совсем недавно – он прибыл в столицу с рабочим визитом по приглашению Токаева 25 августа.

Позже в Астане состоялись их переговоры в узком формате, а после – в широком, в рамках встречи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Рахмона за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.

Вскоре после этого президенты обеих стран открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, а также осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

Кроме того, президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Главную мечеть Астаны, осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, а также посетили Офис цифрового правительства.

Кроме того, президенты Казахстана и Таджикистана проводили встречу и в июле, на полях Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Саудовской Аравии.