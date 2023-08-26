Токаев и Рахмон посетили главную мечеть Астаны (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Главную мечеть Астаны, об этом сообщается в Телеграм-канале Акорды.

Сегодня президенты Казахстана и Таджикистана посетили главную мечеть столицы.

"Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы прочитал суры из Корана и пожелал народам двух стран мира, процветания и благополучия.

Главы государств осмотрели крупнейшую мечеть Центральной Азии", – говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Накануне вечером Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, а также осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

Визит Эмомали Рахмона в Астану

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приехал в Казахстан 25 августа с рабочим визитом.

Глава нашего государства лично встретил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту.

Позже в Астане состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате. А после – в широком, в рамках переговоров Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего коллегу за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.

Стоит отметить, что это не первый визит президента Таджикистана в Казахстан в этом году. В мае Эмомали Рахмон уже посещал нашу страну.

Тогда главы государств провели переговоры, а также подписали важный для сотрудничества двух стран документ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034098-tokaev-i-rahmon-posetili-glavnuyu-mechet-astany-foto-video/