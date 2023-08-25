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30 лет независимости Казахстана

Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: Акорда

Сегодня Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстан, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Президенты приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В театре "Астана Опера" выступили танцевальные ансамбли "Зебо", "Гулрез", "Парасту", а также солисты Амирджон Рузи, Шарофат Усмонзода, Ситораи Кароматулло, Тахмина Ниезова, Рахматулло Хошим, Фотимаи Худойберди и другие.

Дни культуры Таджикистана в Казахстане проходят с 23 по 26 августа 2023 года. В рамках мероприятий состоялся показ художественного фильма "Рустам и Сухроб", который является классикой таджикского кинематографа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034068-tokaev-i-rahmon-otkryli-dni-kultury-tadzhikistana-v-kazahstane/

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