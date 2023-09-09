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30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

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Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Глава государства поздравил президента Эмомали Рахмона и таджикский народ с национальным праздником - Днем независимости.

"С большим удовлетворением отмечаю высокую динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое наполняется новым содержанием и в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения Казахстана и Таджикистана будут и впредь всесторонне укрепляться на благо и в интересах народов двух стран.

Глава государства пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана - благополучия и процветания.

Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приезжал в Казахстан 25 августа с рабочим визитом. Касым-Жомарт Токаев лично встретил коллегу в столичном аэропорту.

Позже в Астане состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате. А после – в широком, в рамках переговоров Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего коллегу за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.

Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, а также осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

После президенты посетили Главную мечеть Астаны, осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, а также посетили Офис цифрового правительства.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2035938-tokaev-pozdravil-rahmona-s-dnem-nezavisimosti-tadzhikistana/

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