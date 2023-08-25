Токаев встретил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны (фото)

Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня прилетел с рабочим визитом в столицу Казахстана, об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

В столичном аэропорту президента Таджикистана Эмомали Рахмона встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает Акорда, в рамках визита планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.

Напомним, вчера в Акорде сообщили, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приедет в Казахстан 25 августа с рабочим визитом.

Между тем это не первый визит президента Таджикистана в Казахстан в этом году. В мае Эмомали Рахмон уже посещал нашу страну.

Тогда главы государств провели переговоры, а также подписали важный для сотрудничества двух стран документ.

Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и традиционное гостеприимство казахского народа.

Кроме того, президент Таджикистана был награжден орденом "Алтын Қыран".

В июле президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033992-prezident-tadzhikistana-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-astanu/