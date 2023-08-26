Токаев лично проводил Рахмона в аэропорт: появилось видео
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Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, об этом сообщается в Телеграм-канале Акорды.
Акорда опубликовала видео прощания президентов в аэропорту Астаны.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим свой рабочий визит в Казахстан", - говорится в подписи к видео.
Визит Эмомали Рахмона в Астану
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приехал в Казахстан 25 августа с рабочим визитом.
Касым-Жомарт Токаев лично встретил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту.
Позже в Астане состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате. А после – в широком, в рамках переговоров Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего коллегу за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.
Накануне вечером Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, а также осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.
Сегодня президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Главную мечеть Астаны, осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, а также посетили Офис цифрового правительства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034113-tokaev-lichno-provodil-rahmona-v-aeroport-poyavilos-video/