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30 лет независимости Казахстана

Токаев лично проводил Рахмона в аэропорт: появилось видео

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Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, об этом сообщается в Телеграм-канале Акорды.

Акорда опубликовала видео прощания президентов в аэропорту Астаны.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим свой рабочий визит в Казахстан", - говорится в подписи к видео.

Визит Эмомали Рахмона в Астану

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Токаева приехал в Казахстан 25 августа с рабочим визитом.

Касым-Жомарт Токаев лично встретил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту.

Позже в Астане состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате. А после – в широком, в рамках переговоров Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего коллегу за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.

Накануне вечером Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане, а также осмотрели выставку народного творчества Таджикистана.

Сегодня президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Главную мечеть Астаны, осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, а также посетили Офис цифрового правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034113-tokaev-lichno-provodil-rahmona-v-aeroport-poyavilos-video/

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