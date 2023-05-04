"Мы квалифицировали ваш визит как исторический": Токаев и Рахмон провели переговоры

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в расширенном составе, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, развитие кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и цифровизации. Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

"В Казахстане с особой теплотой относятся к таджикскому народу и уделяют особое внимание укреплению нашего сотрудничества в духе дружбы, братства и взаимной поддержки. Поэтому я придаю большое значение вашему визиту. Только что мы квалифицировали ваш визит как исторический. Он выводит на новый уровень сотрудничество между нашими странами", – сказал президент Казахстана.

Глава государства отметил, что подписывается Декларация о союзническом взаимодействии.

"Я думаю, что впереди у нас большая работа, поскольку союзнические взаимоотношения предполагают новые стратегические проекты. Мы только что говорили о необходимости подготовки двух-трех якорных стратегических проектов. Поручили правительствам заняться реализацией этих целей. Полагаю, что в самое ближайшее время мы достигнем новых высот, что касается двухстороннего сотрудничества", – добавил он.

Токаев подчеркнул, что между Казахстаном и Таджикистаном налажен доверительный политический диалог на всех уровнях.

"Мы взаимодействуем в рамках целого ряда международных структур, обеспечиваем стабильное развитие и безопасность Центральной Азии. Имеется солидная договорно-правовая база, которая насчитывает более 100 договоров в различных сферах. Сегодня этот список пополнится новыми важными Соглашениями. Казахстан на протяжении многих лет является вторым по значимости крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Только за прошлый год, по нашим данным, объем взаимной торговли составил 1,4 млрд долларов", – сказал президент.

Кроме того, по словам главы государства, весомый вклад в продвижение двусторонней повестки вносит деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также Рабочей группы по увеличению товарооборота. Их работу эффективно дополняет казахско-таджикский Деловой совет. Также проводится активная работа по реализации "Дорожной карты" по увеличению товарооборота на 2023-2024 годы.

"Мы говорили о развитии культурно-гуманитарных связей. Это очень важное направление нашего сотрудничества. Намечается открытие памятника прославленному ученому средневековья, философу и целителю Абу Али ибн Сине. Все эти достижения с большим воодушевлением воспринимаются народами двух стран и служат ярким примером наших тесных отношений.

Мы договорились о проведении Дней культуры Таджикистана в нашей стране. Причем эти дни культуры будут сопровождаться демонстрацией достижений Таджикистана в области сельского хозяйства. Я полагаю, это очень важное мероприятие", – отметил Токаев.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану вчера, 3 мая. В аэропорту его встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Также сегодня во время торжественной церемонии в Акорде таджикский лидер выразил благодарность за приглашение в Казахстан.

Кроме того, в Восточном зале Акорды состоялась встреча глав государств в узком составе. Приветствуя Эмомали Рахмона, Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана, а также братским и близким государством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019359-prezidenty-kazahstana-i-tadzhikistana-proveli-peregovory-v-rasshirennom-sostave/