Торжественную церемонию встречи Эмомали Рахмона показали в Акорде (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: t.me/aqorda_resmi

В Астане прошла торжественная церемония встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, после чего прозвучали гимны Казахстана и Таджикистана.

Напомним, вчера президент Таджикистана прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту его встретил Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита сегодня планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Ранее также сообщалось, что главы государств в рамках переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят перспективы дальнейшего укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

При этом отметим, что октябре 2022 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон дважды посещал Астану.

В первый раз он прибыл в столицу 12 октября для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

А спустя две недели – на встречу лидеров стран Центральной Азии с главой Европейского совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019334-torzhestvennaya-tseremoniya-vstrechi-emomali-rahmona-proshla-v-akorde/