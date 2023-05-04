Токаев и Рахмон подписали важный для сотрудничества Казахстана и Таджикистана документ

Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали декларацию о союзническом взаимодействии между Казахстаном и Таджикистаном, передает официальный сайт Акорды.

Как передает Акорда, Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон:

руководствуясь положениями Договора об основах отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан от 13 января 1993 года и Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан от 14 сентября 2015 года,

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, а также общепризнанным нормам международного права,

исходя из исторической, духовной и культурной общности народов двух стран, основанной на незыблемых принципах дружбы и взаимоуважения,

отмечая высокую значимость 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, достигнутый за годы независимого развития высокий уровень межгосударственного диалога, а также положительную динамику развития разнопланового сотрудничества,

подтверждая неизменность курса на долгосрочное и всестороннее углубление двусторонних отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки,

будучи убежденными, что взаимное стремление вывести двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень всецело отвечает коренным интересам народов Казахстана и Таджикистана, а также будет содействовать комплексной реализации всего имеющегося потенциала двустороннего сотрудничества в целях дальнейшего экономического процветания двух государств и укрепления региональной стабильности, принимают настоящую Декларацию.

Также главы государств заявляют о нижеследующем:

Республика Казахстан и Республика Таджикистан устанавливают союзническое взаимодействие, которое предусматривает выведение разноплановых и многогранных связей на более высокий уровень. Стороны намерены выстраивать союзническое взаимодействие на основе взаимного учета интересов и равноправия в целях укрепления независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, а также будут воздерживаться от любых действий, наносящих, ущерб стратегическому партнерству и союзническому взаимодействию двух государств. Стороны выражают готовность всесторонне развивать сотрудничество в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической областях. Республика Казахстан и Республика Таджикистан выступают за дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества путем активизации деятельности межпарламентских групп дружбы и усиления совместной работы по линии международных межпарламентских организаций. Президенты отмечают важность поступательного наращивания и совершенствования всего комплекса двустороннего торгово-экономического взаимодействия, принятия дополнительных усилий для создания благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для осуществления предпринимательской деятельности компаний двух стран, создания совместных производств и развития совместных экономических программ. Стороны предпримут необходимые меры по увеличению объёмов взаимного товарооборота, в том числе посредством создания благоприятных условий для продвижения товаров и услуг, диверсификации структуры торговли, расширения номенклатуры поставляемых товаров, а также организации взаимных торгово-экономических миссий товаропроизводителей и бизнес-форумов с участием деловых кругов Казахстана и Таджикистана. Стороны отмечают важность дальнейшего развития инвестиционного взаимодействия, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и их защиты на государственном уровне. Стороны выразили твердое намерение принять меры по совершенствованию механизмов всесторонней поддержки взаимных инвестиций. Республика Казахстан и Республика Таджикистан выступают за развитие тесной кооперации между предприятиями нефтегазового и химического комплексов, машиностроения, горнорудной, пищевой и лёгкой промышленности, транспорта и связи. Президенты выражают готовность содействовать развитию сотрудничества между регионами Республики Казахстан и Республики Таджикистан в целях создания благоприятных условий для эффективного взаимодействия, укрепления торговых, хозяйственных, культурных и гуманитарных связей. Стороны будут содействовать двустороннему укреплению связей и обмену опытом в сфере агропромышленного комплекса, в том числе по вопросам взаимных поставок сельскохозяйственных товаров, использования прогрессивных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Республика Казахстан и Республика Таджикистан намерены наращивать взаимодействие в сфере транспортной взаимосвязанности, в деле совместного использования национальных и международных транспортных инфраструктур, надлежащего обеспечения на своих территориях благоприятных логистических условий и осуществления транзитных перевозок. Стороны выражают готовность налаживать и развивать комплексное сотрудничество в сфере мирного освоения космического пространства, в том числе путем реализации и продвижения совместных проектов, продуктов и услуг, а также отмечают необходимость развития взаимодействия в области цифровизации секторов экономики Казахстана и Таджикистана. Стороны отмечают важность развития двустороннего сотрудничества в сфере цифровой экономики и торговли, информационных технологий, IT-безопасности и искусственного интеллекта. Республика Казахстан и Республика Таджикистан намерены в целях достижения обозначенных целей и задач активизировать деятельность Межправительственной казахстанско-таджикской комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны подчеркивают, что одним из ключевых факторов благополучия и устойчивого развития в Центральной Азии является комплексное и рациональное использование водно-энергетических ресурсов с учётом интересов всех государств региона. Республика Казахстан и Республика Таджикистан подтверждают важную роль Международного фонда спасения Арала, являющегося единственной региональной институциональной площадкой в решении водно-экологических проблем Центральной Азии, для углубления взаимодействия стран региона по реализации совместных инициатив и программ, направленных на преодоление экологического кризиса и улучшение социально-экономического положения в бассейне Аральского моря. Стороны продолжат развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Республика Казахстан и Республика Таджикистан намерены тесно сотрудничать в сфере внешней политики, продвигая взаимные интересы и инициативы по региональному взаимодействию в целях обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии. Стороны подтверждают заинтересованность в совершенствовании формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии в целях полного задействования их потенциала. Республика Казахстан и Республика Таджикистан продолжат тесное взаимодействие в рамках Организации Объединённых Наций и ее институтов, Всемирной торговой организации, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других международных и региональных структур и форумов. Республика Казахстан и Республика Таджикистан приложат совместные усилия по укреплению сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью, незаконной торговлей оружием, киберпреступностью и другими вызовами и угрозами международной и региональной безопасности как на двустороннем, так и многостороннем уровнях. Стороны подтверждают приверженность положениям Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, который является важной составляющей международного режима ядерного нераспространения. Президенты будут всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять взаимные связи в сфере культуры и искусства, науки, образования, туризма, молодёжи и средств массовой информации. Подтверждают готовность создавать благоприятные условия для деятельности национальных культурных центров, обществ и общин на территории двух государств, а также принимать меры по обеспечению прав и защите интересов граждан одного государства, находящихся на территории другого государства. Республика Казахстан и Республика Таджикистан будут укреплять общее культурное пространство на основе многолетних связей и контактов между представителями научной интеллигенции, деятелями культуры, литературы, искусства, общественными организациями и другими учреждениями культурно-гуманитарной направленности. Приоритетное внимание будет уделяться развитию прямых контактов и обмену опытом между представителями средств массовой информации, творческими и спортивными коллективами, молодёжными и женскими организациями, профессиональными союзами и другими институтами гражданского общества. Главы государств будут всецело поощрять проведение совместных мероприятий, направленных на поддержку молодёжи двух стран, включая духовно-нравственное воспитание молодого поколения, защиту прав и реализацию их талантов и стремлений в интересах общества. В целях реализации поставленных высоких целей президенты поручили своим правительствам в ближайшее время разработать и согласовать проект Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

Визит Эмомали Рахмона в Астану

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел с государственным визитом в Астану вчера, 3 мая. В аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня в Астане прошла торжественная церемония встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона, на которой он выразил благодарность за приглашение в Казахстан.

Затем в Восточном зале Акорды состоялась встреча глав государств в узком составе. Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе.

Кроме этого, глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "Алтын Қыран".

По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили перед представителями СМИ. В своем выступлении президент Казахстана выразил благодарность лидеру Таджикистана за то, что он принял приглашение и посетил Астану с государственным визитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019426-istoricheskiy-dlya-kazahstana-i-tadzhikistana-dokument-opublikovala-akorda/