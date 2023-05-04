Токаев наградил Рахмона орденом "Алтын Қыран"

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом "Алтын Қыран", передает официальный Telegram-канал Акорды.

Глава государства наградил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран" за особый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном.

Президент также подчеркнул огромный вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.

"Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран", – сказал глава государства.

В свою очередь Эмомали Рахмон поблагодарил президента Казахстана за награду и отметил, что воспринимает ее как высокую оценку вклада всего народа Таджикистана в дело развития и укрепления таджикско-казахских отношений, дружбы и сотрудничества.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, благодарю вас за решение наградить меня орденом "Алтын Қыран". Воспринимаю эту награду, прежде всего, как высокую оценку вклада всего народа Таджикистана в дело развития и укрепления таджикско-казахских отношений, дружбы и сотрудничества. Уверен, мы далее будем совместно прилагать неустанные усилия для всестороннего углубления и расширения стратегического партнерства Таджикистана и Казахстана во благо наших братских народов", – сказал таджикский лидер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019367-tokaev-nagradil-rahmona-ordenom-altyn-qyran/